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17.10.2017 17:00

Сотрудниками полиции в Кандалакше установлен подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью

В отдел полиции города Кандалакши поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 45-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде проникающего ножевого колото-резаного ранения грудной клетки, шеи, головы.

Оперативники опросили потерпевшего и  установили, что ножевые ранения ему причинил его сосед по квартире. Незамедлительно нарядам полиции была дана ориентировка на розыск подозреваемого. Сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан и доставлен в отдел полиции ранее судимый за совершение тяжкого преступления безработный кандалакшанин 1968 года рождения.
Злоумышленник признался в содеянном и рассказал полицейским, что в ходе распития спиртных напитков у него возник конфликт с соседом, в ходе которого подозреваемый, схватил кухонный нож и нанес потерпевшему несколько ударов.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».  Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.


МО МВД России «Кандалакшский»
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