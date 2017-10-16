Новобранцы заполярного казачества. Церемония по неизменной традиции - в православном храме

Наталия Бурдина.

8 новобранцев влились в ряды Заполярного казачества. Соблюдая традиции, церемония принятия присяги прошла в православный праздник - Покров Пресвятой Богородицы. После праздничной службы в Храме Владимирской иконы Божьей матери.

Покров Пресвятой Богородицы - один самых главных праздников российского казачества. А принятие присяги - второе по значимости событие в жизни после крещения. Именно так считает Борис Стародубцев. Молодой человек в детстве был послушником в храме. Шло время. Крепла вера в Бога. С ней пришло желание стать казаком.

Борис Стародубцев: "Должна быть преданность, соответственно, Богу, народу, соответственно, к атаману Кольского хутора. Соответственно, почитать надо и уважать старших. С уважением относиться ко всем и ко всему, никогда не надо никого оскорблять, унижать, обижать, допустим, младших".

Торжественная церемония. Молебен. Наставник зачитывает текст присяги. 8 новобранцев повторяют его. Слово в слово. И, для каждого произнесенная клятва - священная: "Перед честным крестом и святым Евангелием присягаю. Верой и правдой служить Отечеству".

После каждый из принимаемых в казачье общество окропляется Святой водой. Принявшие присягу целуют Святое Евангелие.

Войсковой старшина, председатель Совета стариков-казаков Мурманской области Виктор Балбышев: "Служить своему народу, чтобы Россия была единой. И в лихую годину быть готовым всегда приступить к прямым обязанностям мужчины, защищать своих близких, родных, Родину".

Дмитрий Вдовин: "Охрана правопорядка, спортивные мероприятия, с детьми занимаемся, в походы ходим, тактические учения у нас, также козоводством занимаемся, кроликов разводим, сельское хозяйство поддерживаем".

Из года в год ряды казачества на Кольском Севере и расширяются, и крепнут. В Мурманской области зарегистрировано шесть таких объединений. Главные силы - в Мурманске, ЗАТО Александровск, Оленегорске и Кольском районе. И, как уже не раз подчеркивалось, надев форму, казаками многие себя считают - не по крови. На первый план ставят призвание - служить народу и Отечеству.



