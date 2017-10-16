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16.10.2017 14:10

Куда пойти учиться и какую профессию выбрать? В Кандалакше прошла выставка образовательных услуг

Анастасия Русинова.

Куда пойти учиться и какую профессию выбрать? В помощь будущим выпускникам школ - выставка образовательных услуг, которая ежегодно проходит осенью в Кандалакше. Организатор - Центр занятости населения. В этом году свои стенды представили не только образовательные учреждения Мурманской области, но и Карелии. Как высшие учебные заведения, так и профильные сузы. Абитуриенты задавали актуальные вопросы о поступлении и учебе, большое количество гостей и участников выставки подчеркивает востребованность подобных мероприятий.  
Директор ЦНЗ г.п. Кандалакша Наталья Маленкова: "Конечно же на следующий год мы тоже будем проводить такую выставку. Так же будем вести подготовительную работу с образовательными организациями Мурманской области и Карелии, чтобы они к нам приезжали, рассказывали: какие у них профессии, какие льготы, какие возможности, какие требования для поступления. Все что нужно знать молодому человеку".

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