В областном центре начала работу студенческая юридическая приемная "Молодой гвардии"

Владимир Костров.

Активисты "Молодой гвардии" окажут юридическую помощь своим сверстникам. Проект стартовал на базе регионального отделения молодёжного крыла "Единой России". В дальнейшем консультации по правовым вопросам будут проводиться в стенах Мурманского арктического государственного университета каждую пятницу с 15 до 17 часов. Записаться на приём может любой желающий в возрасте от 16 до 29 лет. Волонтёры постараются ответить на каждый интересующий вопрос, а при более сложных задачах планируют обращаться за советом к старшим товарищам - в приёмную Дмитрия Медведева. С инициативой молодогвардейцы вышли после социологического исследования, показавшего высокий спрос на такие услуги.

Руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации "Молодая гвардия Единой России" Антон Громыко: "Юридические консультации - удовольствие не дешевое, поэтому мы открыли бесплатный юридический кабинет, в который может обратиться любой студент нашего региона, и мы в рамках живого диалога будем её решать".







