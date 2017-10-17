Областная филармония приглашает мурманчан на концерт певицы Мэнди Гейнс и органиста Патрика Келли

17 октября в 19.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, концертный зал) состоится концерт джазовой певицы Мэнди Гейнс (США).

Всемирно известная джазовая певица Мэнди Гэйнс в сопровождении органа представит программу музыки для души в стиле свинг - «Spirit and swing concert». В исполнении вокалистки прозвучат классические американские джазовые композиции и духовные гимны в стиле спиричуэлс и госпел: «Лето», «Осенние листья», «Как прекрасен этот мир», «Великая благодать», «Счастливый день» и «Когда святые маршируют».

Аккомпанирует американский органист и композитор Патрик Келли.

Широкой общественности Мэнди Гейнс стала известна в 1991 году: ей выпала честь открывать концерт джаз-легенды Херби Хенкока. Сегодня 50-летняя вокалистка активно путешествует по всему миру, концертируя и участвуя в студийных записях. Она выступает в джаз-клубах Парижа, Брюсселя, Хельсинки, Бангкока, а также на международных фестивалях.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области