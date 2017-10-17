Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
17.10.2017 11:20

Областная филармония приглашает мурманчан на концерт певицы Мэнди Гейнс и органиста Патрика Келли

17 октября в 19.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, концертный зал) состоится концерт джазовой певицы Мэнди Гейнс (США).

Всемирно известная джазовая певица Мэнди Гэйнс в сопровождении органа представит программу музыки для души в стиле свинг - «Spirit and swing concert». В исполнении вокалистки прозвучат классические американские джазовые композиции и духовные гимны в стиле спиричуэлс и госпел: «Лето», «Осенние листья», «Как прекрасен этот мир», «Великая благодать», «Счастливый день» и «Когда святые маршируют».
Аккомпанирует американский органист и композитор Патрик Келли.  
Широкой общественности Мэнди Гейнс стала известна в 1991 году: ей выпала честь открывать концерт джаз-легенды Херби Хенкока. Сегодня 50-летняя вокалистка активно путешествует по всему миру, концертируя и участвуя в студийных записях. Она выступает в джаз-клубах Парижа, Брюсселя, Хельсинки, Бангкока, а также на международных фестивалях.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.09
Евро = 67.3
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.