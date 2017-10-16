В Мурманске стартовал новый хоккейный сезон

Наталия Бурдина.

На арене Ледового Дворца спорта прошел Кубок города. Участвовали восемь лучших команд. Опытные спортсмены и любители. Игра динамичная. Каждый выход по 15 минут. Победителя определяли по олимпийской системе, то есть, проигравшая команда - выбывала. Уже на этой неделе - с 17 октября - начнется Чемпионат Мурманска по хоккею с шайбой. Серия игр завершится в апреле. В течение сезона запланировано множество соревнований. Первенства - Мурманской области и дворовых команд. Турниры среди детей и ветеранов спорта.

Президент Федерации хоккея г. Мурманска Александр Заборщиков:

"Закончится все это 26 мая в Ледовом Дворце, будем проводить встречу, посвященную 80-летию Мурманской области, где будут собраны лучшие хоккеисты Мурманской области, и команда нашей области будет встречаться с командой Скандинавии. Там тоже люди серьезно готовятся, уже процесс идет. Поэтому, я думаю, хоккей будет интересный в этом году".

Уровень игры мурманчан достойный. Актуальной же, по-прежнему, является проблема нехватки места для тренировок. В Ледовом Дворце спорта командам приходиться заниматься по вечерам. Зачастую заканчивать игры приходиться далеко за полночь. Для развития детского хоккея хорошая инфраструктура необходима. Решить вопрос могло бы создание еще одной новой ледовой арены. Кстати, городские власти планируют построить такой объект возле спорткомплекса "Авангард" в Росте.

Президент федерации хоккея с мячом г. Мурманска, заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Если мы действительно хотим достигать результатов в спорте, но не могут они по 50 человек на одной арене вместе заниматься. Они просто не научаться играть в хоккей, а мы хотим, чтобы они научились, чтобы, когда мы говорим о легендарных наших хоккеистах как Константинов, да, ну, прошло уж там 20-30 лет, а новых звезд нет. Одна из проблем - это как раз инфраструктура. А потенциал у наших ребят замечательный".





