В областном центре сотрудники полиции раскрыли кражу с банковской карты

В дежурную часть обратилась мурманчанка 1955 года рождения с заявлением о том, что со счета ее банковской карты без ее одобрения были списаны 8 тысяч рублей.

Полицейские в ходе опроса потерпевшей выяснили, что она потеряла свой мобильный телефон некоторое время назад, забыв его в салоне такси. К нему была подключена услуга «мобильный банк», которой, возможно, и воспользовался злоумышленник.

Потерпевшая пояснила, что она обращалась в службу заказа такси с просьбой вернуть мобильный телефон, однако водитель сообщил, что в салоне автомобиля не находил забытых вещей.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску было установлено, что хищение денег, посредством использования услуги «мобильный банк», совершил ранее не судимый безработный мурманчанин, 1991 года рождения. Подозреваемый в совершении преступления был доставлен сотрудниками патрульно-постовой службы в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что когда садился в такси, увидел мобильный телефон, лежащий на сиденье без присмотра. Телефон оказался без пароля, и он решил перевести на свой счет денежные средства, используя «мобильный банк». Похищенные деньги подозреваемый потратил на личные нужды, а мобильный телефон выбросил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

УМВД России по городу Мурманску