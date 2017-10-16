В Легкоатлетическом манеже прошла Спартакиада пенсионеров Мурманской области

Елена Сивонен.

От 70 и старше. Спартакиада пенсионеров Мурманской области объединила спортсменов "золотого" возраста - из Мончегорска, города Полярные Зори, ЗАТО Александровск и Североморск. Каждый из них уже одержал победу в своем муниципалитете. Команда-победитель регионального этапа - представит Кольское Заполярье на Всероссийской спартакиаде пенсионеров. Участникам прошлой - торжественно вручили благодарственные письма.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова: "Казалось бы, конечно, это не пьедестал, но, тем не менее, нам есть, к чему стремиться, и 23 место - это тоже почетно, дорогу осилит идущий".

С пожеланиями удачи и спортивного спокойствия - дали старт Спартакиаде. Начали с легкой атлетики. Дистанция для мужчин - один километр, для женщин - 500 метров. В программе также дартс, настольный теннис, шахматы. Параллельно волонтеры организовали акцию - "Приведи бабушку или дедушку на ГТО!". Желающих сдать нормативы, на удивление, было много. Много и ветеранов спорта среди участников, которые своим рвением к победе, азартом, энергией - доказывали и себе, и сверстникам, и молодому поколению: спорт - это жизнь.

Блиц: "Я вам скажу, стоит только начать, а потом это, как наркотик, без этого уже жить нельзя, просто тянет. Думаешь, ну, куда ты бежишь??? А потом - нет, еще пару-тройку километров, советую всем - только начать". - Хочется пожелать сегодня ветеранам нашим отличных результатов, хочется, чтобы они выступили в полную свою силу, но не во вред своему здоровью".





