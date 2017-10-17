79 лет назад в СССР учредили медаль «За отвагу»

Медаль «За отвагу» стала высшей советской медалью в наградной системе СССР 17 октября 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За отвагу». Ею награждались военнослужащие (причем как рядовой и сержантский состав, так и младшие офицеры) Красной Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск и другие граждане СССР, а также и иностранные граждане. С момента своего появления эта медаль стала высшей советской медалью в наградной системе СССР (и второй по времени учреждения, после юбилейной медали «ХХ лет РККА») и оставалась таковой до распада Советского Союза. В отличие от многих других медалей и орденов, вручавшихся нередко «за участие», медалью «За отвагу» награждали исключительно за личный подвиг и храбрость, проявленную на поле боя. В числе первых награжденных медалью «За отвагу» стали в 1938 году пограничники Н.Гуляев и Б.Григорьев, задержавшие группу диверсантов у озера Хасан. До начала Великой Отечественной войны за мужество и отвагу при защите государственных границ СССР, а также за участие в боевых действиях в районе реки Халхин-Гол и в советско-финской войне медалью было награждено около 26 тысяч военнослужащих. За годы Великой Отечественной войны, когда героизм советских людей принял массовый характер, было произведено более 4 миллионов награждений этой медалью. Многие солдаты награждались ею повторно, а были и случаи, когда военнослужащие становились кавалерами четырех и даже пяти медалей «За отвагу». Также немало женщин в годы войны были удостоены этой самой почетной советской медали. Вручалась она и иностранным гражданам. В послевоенные годы данную награду вручали значительно реже. Всего к началу 1977 года было произведено около 4,5 миллиона награждений. Следующее массовое награждение медалью «За отвагу» пришлось на период боевых действий Советской Армии в Афганистане. Медаль «За отвагу» сохранилась и в системе российских государственных наград После распада Советского Союза эта медаль не была забыта и не превратилась исключительно в историческую реликвию, как многие другие ордена и медали советского периода. Медаль «За отвагу» вновь была учреждена в системе российских государственных наград Указом Президента РФ от 2 марта 1994 года № 442 (в редакции Указа 1995, 1999 и 2003 годов). И внешний облик медали практически не изменился, была убрана только надпись «СССР», и несколько уменьшился диаметр медали – до 34 мм. Главным условием для награждения по-прежнему остались «личное мужество и отвага». В настоящее время медалью «За отвагу» могут быть награждены военнослужащие, а также сотрудники органов внутренних дел, противопожарной службы и другие граждане России за личное мужество и отвагу, проявленные: в боях при защите Российской Федерации и ее государственных интересов; при выполнении специальных заданий по обеспечению государственной безопасности и при защите государственной границы; при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни. Первыми награжденными российской медалью «За отвагу» стали военнослужащие 3-й отдельной бригады специального назначения ГРУ, за выполнение специальных боевых задач на территории республики Таджикистан, в ноябре 1993 года. Затем – шесть участников подводно-технических работ на затонувшей в Норвежском море атомной подводной лодке «Комсомолец» в декабре 1994 года, за успешное выполнение этих работ и проявленные при этом мужество и отвагу.

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