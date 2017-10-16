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16.10.2017 13:50

В Мурманске состоялась областная военно-спортивная игра "Зарница" на базе воинской части Росгвардии

Юлия Палеева.

В противогазах, бронежилетах с товарищем на спине через полосу препятствий за "путевкой на страну". Областная военно-спортивная игра зарница на базе воинской части Росгвардии в Мурманске собрала сильнейшие команды региона. Ребята, представляющие свои школы и гимназии, с честью прошли все отборочные этапы на местных соревнованиях. У всех хорошая физическая форма, выправка и, конечно, до автоматизма отработанный навык действовать слаженно и дружно. Так что, победит тот, на чьей стороне в этот раз будет удача. Лучшая команда области представит Заполярье на всероссийском уровне.
Инспектор по особым поручениям группы информации и общественных связей Управления Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко: "То, что необходимо с молодежью, подрастающим поколением проводить такие занятия показывают сегодняшние события. И в будущем это воспитание может сказаться на том, что человек не пройдет мимо несчастья, поможет  пожилому человеку, не оставить девушку в беде, так что данное воспитание необходимо полезно и будет только помогать в дальнейшей жизни молодым людям".

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