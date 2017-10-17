В Галерее безопасности Мурманской области проходят тематические экскурсии, посвященные объявленному в МЧС России Году гражданской обороны и в рамках месячника Гражданской обороны

Одновременно в музейно-выставочном центре работает передвижная выставка, подготовленная на основе, разработанной Департаментом гражданской обороны и защиты населения МЧС России и Российским государственным военным архивом (РГВА), виртуальной экспозиции уникальных исторических и архивных документов, плакатов и фотографий, отражающих создание и развитие МПВО и ГО страны за период 30-60-хх годов прошлого столетия.

Виртуальную выставку, посвященную 85-ой годовщине образования ГО, также можно посмотреть на официальном сайте РГВА.

Главное управление МЧС России по Мурманской области