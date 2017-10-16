Со следующего года в России планируют ввести электронные ПТС

Елена Ястребова.

Планируется, что электронный документ начнут выдавать с января следующего года. Таким образом, это облегчит работу многим службам. В компьютере будет содержаться вся информация об автомобиле - экологический класс, пробег, когда пройдет техосмотр и многое другое. Корпорация "Ростех" сейчас занимается разработкой данной системы. Российские производители обязаны будут вносить информацию в базу данных самостоятельно. Что касается иномарок, то все сведения внесут на таможне. До 1 июля 2018 года планируют полностью перейти на электронные паспорта.

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