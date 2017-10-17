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17.10.2017 15:20

В учреждениях УФСИН России по Мурманской области напишут этнографический диктант

Образовательные учреждения уголовно-исполнительной системы  Мурманской области вновь примут участие во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант», который пройдет во всех субъектах Российской Федерации накануне Дня народного единства – 3 ноября.
В 2016 году в Мурманской области диктант написали 529 человек на 9 площадках. В числе участников прошлого года были учителя и осужденные мурманской ИК-17. В течение 45 минут участники диктанта выполняли 30 тестовых заданий о культуре и народах нашей страны.
 В этом году в нашем регионе этнографический диктант смогут написать все желающие независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Для этого в регионе будет открыто 16 площадок, в том числе и на базе исправительных колоний № 17, 18, 23, где учителя, сотрудники и осужденные смогут проверить свой  уровень этнографической грамотности.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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