Местный житель Кандалакши продал чужой автомобиль

Елена Ястребова.



В отдел полиции обратилась местная жительница Кандалакши. Она рассказала, что молодой человек не возвращает ей автомобиль. Как выяснилось, она дала своему безработному приятелю во временное пользование легковушку. Этим летом северянин поехал в областной центр, якобы для поиска работы. Через некоторое время он вернулся, но уже без автомобиля. Своей девушке он рассказал, что возникли некоторые технические поломки и автомобиль пришлось оставить в автосервисе. Но время шло, а транспортное средство так и не возвращали. Мужчина придумывал различные небылицы, лишь бы оттянуть время. Северянке это порядком надоело и она написала заявление в полицию. Как оказалось, бойфренд автомобиль "любимой" давным-давно продал, а деньги потратил. Сейчас против "хитроумного комбинатора" возбуждено уголовное дело. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый находится под арестом.

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