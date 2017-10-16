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16.10.2017 18:10

Областной драматический театр приглашает мурманчан на премьеру спектакля «Сочельник в Манхэттене»

20 и 21 октября в 19.00 в Мурманском областном драматическом театре (г. Мурманск, пр. Кольский, д.131а) состоится премьерный показ спектакля «Сочельник в Манхэттене».

«Сочельник в Манхэттене» – комедийный детектив в двух действиях, поставленный по пьесе Вячеслава Денисова. Главная героиня пьесы Кори - успешный адвокат. Вряд ли она могла предположить, что проведет сочельник в компании с агентом ФБР, киллером и странной семейной парой. Эта необычная ночь изменит жизнь героев истории, ведь в Рождество исполняются самые несбыточные желания и смелые мечты.
Режиссер-постановщик - Никита Ковалев.
В спектакле заняты артисты: Юлия Денежкина, Мария Лобова, Александр Покатнев,  Владимир Равданович и Алексей Худяков.
18 октября в 11.30 в областном драматическом театре (г. Мурманск, пр. Кольский, д.131а) состоится брифинг для журналистов, посвященный премьере спектакля «Сочельник в Манхэттене», в котором примет участие режиссер-постановщик спектакля Никита Николаевич Ковалев. В 12.00  и 19.00 состоится генеральная репетиция премьерного спектакля.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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