Областной драматический театр приглашает мурманчан на премьеру спектакля «Сочельник в Манхэттене»

20 и 21 октября в 19.00 в Мурманском областном драматическом театре (г. Мурманск, пр. Кольский, д.131а) состоится премьерный показ спектакля «Сочельник в Манхэттене».

«Сочельник в Манхэттене» – комедийный детектив в двух действиях, поставленный по пьесе Вячеслава Денисова. Главная героиня пьесы Кори - успешный адвокат. Вряд ли она могла предположить, что проведет сочельник в компании с агентом ФБР, киллером и странной семейной парой. Эта необычная ночь изменит жизнь героев истории, ведь в Рождество исполняются самые несбыточные желания и смелые мечты.

Режиссер-постановщик - Никита Ковалев.

В спектакле заняты артисты: Юлия Денежкина, Мария Лобова, Александр Покатнев, Владимир Равданович и Алексей Худяков.

18 октября в 11.30 в областном драматическом театре (г. Мурманск, пр. Кольский, д.131а) состоится брифинг для журналистов, посвященный премьере спектакля «Сочельник в Манхэттене», в котором примет участие режиссер-постановщик спектакля Никита Николаевич Ковалев. В 12.00 и 19.00 состоится генеральная репетиция премьерного спектакля.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области