55 лет назад впервые в эфире прозвучали позывные радиостанции «Юность»

Радиостанция «Юность» – старейшая в океане отечественного эфира. Конечно, звучит немного странно, хотя на самом деле это именно так. Это первая программа отечественного радио, имеющая свой определённый формат, свою нишу в эфире, свою аудиторию и, разумеется, свой коллектив. Звезды определили ей судьбу стать Первой. И она, рожденная в любви и муках, взяла поистине космический старт почти сразу же за Юрием Гагариным. Впервые мир услышал позывные «Юности» 16 октября 1962 года. Ими стала мелодия «Песни о тревожной молодости» Александры Пахмутовой. И, безусловно, уже она дарила своим слушателям особый настрой – «и снег, и ветер, и звезд ночной полет…». Не случайно теперь, оглядываясь назад, мы говорим о начале шестидесятых, как о времени одержимых романтиков, свято верящих в победу Добра над злом и в торжество Правды. Конечно же, рождение такой радиостанции произошло не на пустом месте. Передачи, адресованные молодёжи появились в программах ещё на заре отечественного радио. Так, еще в мае 1925 года вышел в эфир первый выпуск радиогазеты «Молодой ленинец». Но по-настоящему всё началось в 1957 году, когда специальным постановлением правительства на Всесоюзном радио была создана редакция молодежного вещания для освещения Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который впервые принимала Москва. Новая команда не только успешно справилась с поставленной задачей, она внесла в эфир дух праздничности, молодости и свободы. Передачи делались, буквально, «с колес», так что всевидящее в ту пору око цензуры вынуждено было многое прощать и пропускать. Это был, по сути дела, прорыв в будущее, в сегодняшний прямой эфир. Это была, пусть в малой степени, победа правды и живого слова. Новая программа Всесоюзного радио, которая звучала полтора часа, ворвалась буквально в каждый дом и стала всеобщей любимицей. В пору заштампованности эфира она, действительно, стала явлением, открытием и надеждой. Именно в «Юности» начиналась дорога к славе Аллы Пугачевой. Именно «Юность» открыла Давида Тухманова, Евгения Мартынова, Елену Камбурову, Марию Пахоменко, Олега Иванова, Игоря Талькова и многих-многих других. С 2008 года, в результате ребрендинга на радиостанции «Юность», она стала называться более коротко — «ЮFM». До последнего времени радиостанция, которая входит в состав ВГТРК, вещала в Москве и на многих региональных российских частотах, с января 2014 года ЮFM вещала только в интернете, с апреля 2015-го существовала в качестве ночной программы на радио «Маяк». Последний раз программа вышла в эфир в июле 2016 года.

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