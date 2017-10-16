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16.10.2017 17:10

«Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография» В Кандалакше начнет свою работу выставка, посвященная 90-летию Кандалакшского района

С 17 октября в Музее истории г. Кандалакша начнет свою работу выставка под названием  «Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография». Экспозиция посвящена 90-летию Кандалакшского района. В ее основу легли архивные материалы и документы, в том числе, из областного архива.

Посетители выставки смогут узнать об истории предприятий, которые работали и продолжают функционировать на территории муниципального образования, увидеть экспонаты, представленные музеями организаций и учреждений.

Выставка будет работать до 18 ноября.

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