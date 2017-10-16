Передвижная детская библиотека вновь отправляется в путешествие

18 октября в 09.00 Передвижная детская библиотека Мурманской областной детско-юношеской библиотеки приедет к ученикам Туманненской основной общеобразовательной школы (пгт Туманный, ул. Энергетиков, 2А).

Для учащихся начальной школы будет проведено игровое занятие «Кто нам знания дает?». В рамках познавательного часа «Космический мир: об известном и неизвестном» старшеклассники узнают о наиболее ярких событиях на пути освоения космического пространства. Ребята также познакомятся с новыми книгами и журналами.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области