За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили травмы различной степени тяжести.

13 октября 2017 года около 11 часов 40 минут в Мурманске на проспекте Героев Североморцев водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», двигаясь со стороны улицы Александра Невского, при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Приора» и допустил с ним столкновение. В результате происшествия водитель автомобиля «Лада» - молодой человек 20 лет - и двое его пассажиров обслужены амбулаторно.

13 октября около 11 часов 50 минут в Мурманске на проспекте Кирова водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», при повороте на лево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ауди» и допустил с ним столкновение. В результате происшествия - 37-летний водитель автомобиля «Ауди» - обслужен амбулаторно.

13 октября около 13 часов 15 минут на 4 км автодороги «Заполярный-Сальмиярви» водитель автомобиля «Мицубиси», двигаясь со стороны Заполярного, не учел дорожные условия, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия - 40-летний пассажир автомобиля «Мицубиси» - обслужен амбулаторно.

13 октября около 23 часов 20 минут в Мурманске на улице Подгорной водитель, управляя автомобилем «Ауди», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Хундай», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 32-летний водитель и 34-летний пассажир автомобиля «Хундай» обслужены амбулаторно.

14 октября около 23 часов в Кировске водитель, управляя автомобилем «Хундай» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия - 44-летний пешеход - госпитализирован.

15 октября примерно в 1 час 20 минут на 86 км автодороги «Кола - Серебрянские ГЭС», Кольского района водитель автомобиля «Митсубиси» не справился с управление и допустил съезд в левый кювет по ходу движения. В результате происшествия водитель - мужчина 35 лет - обслужен амбулаторно.

15 октября около 06 часов в Кировске водитель, управляя автомобилем «Джили», допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия подростки 15 и 16 лет обслужены амбулаторно.

15 октября около 16 часов 35 минут на подъезде к мостовому переходу через Кольский залив в районе улицы Прибрежная водитель, управляя автомобилем «Мерседес», неправильно выбрал скорость для движения и допустил наезд на остановившийся автомобиль «Опель». От удара автомобиль «Опель» отбросило на автомобиль «Ниссан». Далее автомобиль «Ниссан» отбросило на стоящий автомобиль «Форд». В результате происшествия 39-летний водитель автомобиля «Мерседес» обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 2984 нарушений Правил дорожного движения.

108 нарушений допущено пешеходами, 10 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 23 водителя.

Выявлено 17 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1800 нарушений ПДД. 12 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 98 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Также напоминаем, что для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.

УГИБДД УМВД России по Мурманской области