Сотрудники апатитского СИЗО завоевали «серебро» Спартакиады по плаванию

В городе Апатиты в рамках проведения городской комплексной Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений - 2017 прошли соревнования по плаванию, в которых приняла участие команда СИЗО-2 из семи человек во главе с начальником учреждения Алексеем Коробкой.

Начальник СИЗО-2 и на плавательной дорожке подтвердил свой лидерский статус, сумев в упорнейшей борьбе выиграть «серебро» в своей возрастной категории.

Его медальный почин поддержала и младший инспектор дежурной смены СИЗО-2 Марина Ваулина, также занявшая второе место среди женщин.



/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/