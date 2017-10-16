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16.10.2017 15:50

Областной драматический театр продолжает гастроли по Мурманской области

18 октября в 18.00 юные мончегорцы увидят выездной спектакль «Зачарованное царство» Мурманского областного драматического театра. Показ состоится на сцене Мончегорского городского центра культуры (г. Мончегорск, ул. Металлургов, д.30/2).

Спектакль поставлен по одноименной пьесе молодой писательницы и драматурга Анны Богачевой. Сказка рассказывает о том, как солдат Андрей и мастер на все руки Григорий спасли царство-государство от напастья странного – «спячки окаянной». А подсказали друзьям, как избавить страну от чар недобрых, смекалка, смелость да Кикимора с Бабой Ягой: не злые и коварные, а смешные, забавные, отзывчивые на чужую беду.
Режиссер-постановщик – Никита Ковалев.
В спектакле заняты: заслуженные артисты России – Валерий Журавлев, Сергей Гронский; артисты – Наталья Боброва, Юлия Васькова, Ольга Вирту, Алексей Воронин, Сергей Валиков, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Алексей  Кинк, Анна Новицкая, Наталья Поземина, Екатерина Сенченко, Ксения Ширина, Андрей Шпеко; студенты мурманского колледжа искусств – Андрей Белянцев, Анна Васильева, Лев Мальцев и Вера Рыженкова.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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