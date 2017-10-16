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16.10.2017 14:50

Рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы заполярной столицы по факту незаконного приобретения и хранения психотропного вещества в значительном размере

11 октября 2017 года прокуратурой Первомайского округа г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданки А., которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ, а именно незаконном приобретении и хранении наркотического средства в значительном размере.

В судебном заседании установлено, что А. 23 августа 2017 года в вечернее время на ул. Фадеев Ручей в г. Мурманске приобрела психотропное вещество амфетамин массой 0, 6837 грамма, то есть в значительном размере, которое хранила до момента ее задержания и изъятия психотропного вещества из незаконного оборота сотрудниками полиции.
Подсудимая свою вину в инкриминируемом преступлении признала в полном объеме, дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
За совершение указанного преступления Первомайский районный суд г.Мурманска назначил подсудимой А. наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.
Приговор до настоящего времени не вступил в законную силу.

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