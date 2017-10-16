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16.10.2017 13:40

Члены Общественного совета при областном Минэкономразвития обсудили проект прогноза социально-экономического развития региона

Состоялось очередное заседание Общественного совета при Министерстве экономического развития Мурманской области. Министр Елена Тихонова представила проект прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Участники заседания высказали точечные предложения по отдельным показателям. Председатель Общественного совета Сергей Семенов обратил внимание на улучшение по сравнению с предыдущими прогнозами качества подготовленного документа.

Активное обсуждение вызвал доклад министра о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Мурманской области. Участники заседания выразили обоюдную готовность к активному сотрудничеству на разных этапах корректировки Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года. Михаил Старичков представил основные факторы, которые целесообразно учитывать в SWOT-анализе региона.

В завершении заседания члены Общественного совета приняли решение об участии в создании Ассоциации Общественных советов при органах власти Мурманской области. Представлять Общественный совет при министерстве в работе Ассоциации поручено Сергею Семенову.


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