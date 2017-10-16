Итоги работы УФССП России по Мурманской области за 9 месяцев 2017 года

За 9 месяцев 2017 года в производстве подразделений УФССП России по Мурманской области находилось 520 тысяч исполнительных производств, что на 1,2% больше, чем в 2016 году – 514 тысяч исполнительных производств, на общую сумму 42 млрд. рублей, что на 8,1% больше по сравнению с прошлым годом (АППГ – 39 млрд. рублей).

Среднемесячная нагрузка на одного судебного пристава – исполнителя по находящимся на исполнении исполнительным производствам составила 230 исполнительных производств.

В отчетном периоде окончено более 290 тысяч исполнительных производств (АППГ – 286 тысяч), из них фактическим исполнением более 168 тысяч исполнительных производств (АППГ - 166 тысяч). Судебными приставами-исполнителями взыскано 2,9 млрд. рублей (АППГ – 2,8 млрд. рублей).

В бюджеты всех уровней по налогам и сборам перечислено 297 млн. рублей. Принудительно взыскано 107 млн. рублей административных штрафов, наложенных специально уполномоченными органами.

Взыскано и перечислено в доход федерального бюджета 88,7 млн. рублей исполнительского сбора (АППГ – 84,3 млн. руб.).

В отчетном периоде заведено 1394 разыскных дел о розыске должников и их имущества, прекращено в связи с розыском 1183 дела. Разыскано имущества на сумму 24,6 млн. рублей.

На реализации находилось имущество на общую сумму 1,5 млрд. рублей. Реализовано и передано взыскателям имущества на сумму более 244 млн. рублей.

В отчетном периоде вынесено 14765 постановлений, ограничивающих право выезда должников за пределы Российской Федерации.

С начала 2017 года судебные приставы Мурманской области временно ограничили в пользовании специальным правом управлять транспортным средством 1851 должника.

С начала года возбуждено 503 уголовных дела (АППГ- 609).

Судами общей юрисдикции и Арбитражным судом Мурманской области рассмотрено 361 заявление о признании незаконными постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Управления, признано обоснованными 11 заявлений.



Пресс-служба УФССП России по Мурманской области