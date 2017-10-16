Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
16.10.2017 13:00

Мурманская область и Югра обменялись опытом по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк провела рабочее совещание с Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при участии Министерства экономического развития Мурманской области и представителей отраслевых ведомств социальной сферы двух регионов.

В режиме видеоконференцсвязи стороны обменялись опытом по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и спорта. Внедрение сертификатного метода в социальном обслуживании и дополнительном образовании детей позволили обеспечить Югре адресный подход к каждому нуждающемуся, улучшить качество оказания услуг и контроль расходования бюджетных средств.

Работа по обозначенному направлению осуществляется с конца 2015 года в связи с внесением изменений в законодательство и принятием федеральных «дорожных карт».

В Мурманской области направление по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере реализуется в рамках регионального комплексного плана мероприятий, отраслевых проектов в сфере образования, социального обслуживания и культуры, а также внедрения стандарта развития конкуренции, связанного с распределением на конкурсной основе бюджетных средств на оказание услуг.

Дальнейшее сотрудничество регионов по этому вопросу будет продолжено. 

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.62
Евро = 68.14
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.