Мурманская область и Югра обменялись опытом по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк провела рабочее совещание с Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при участии Министерства экономического развития Мурманской области и представителей отраслевых ведомств социальной сферы двух регионов.

В режиме видеоконференцсвязи стороны обменялись опытом по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в сферах образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и спорта. Внедрение сертификатного метода в социальном обслуживании и дополнительном образовании детей позволили обеспечить Югре адресный подход к каждому нуждающемуся, улучшить качество оказания услуг и контроль расходования бюджетных средств.

Работа по обозначенному направлению осуществляется с конца 2015 года в связи с внесением изменений в законодательство и принятием федеральных «дорожных карт».

В Мурманской области направление по обеспечению доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере реализуется в рамках регионального комплексного плана мероприятий, отраслевых проектов в сфере образования, социального обслуживания и культуры, а также внедрения стандарта развития конкуренции, связанного с распределением на конкурсной основе бюджетных средств на оказание услуг.

Дальнейшее сотрудничество регионов по этому вопросу будет продолжено.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /