В Мурманском областном краеведческом музее начинает работу мини-выставка, посвящённая первому директору музея Михаилу Михайлову

17 октября в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90) в рамках проекта «Страна Советов» начнет работу мини-выставка, посвящённая первому директору музея Михаилу Михайлову и приуроченная ко дню рождения учреждения.

Михаил Николаевич Михайлов – один из основателей Общества изучения Мурманского края. С августа 1924 он был назначен заведующим губернским Музеем краеведения, к открытию которого в 1926 году приложил все силы. Два с половиной года М. Михайлов руководил новым учреждением. Он работал в Геологическом музее АН СССР, затем в Палеонтологическом институте, а также участвовал в экспедициях на Волгу, Байкал, в Мезень, Казахстан и Приуралье.

В витрине будут представлены фотографии Михаила Михайлова и здания, в котором изначально размещался музей, фрагменты первых музейных экспозиций и первые экспонаты, подаренные музею в 1927 году. Посетители прочитают отзывы о деятельности первого директора, которые принадлежат профессорам Герману Клюге, Давиду Золотарёву и председателю Русского географического общества, заслуженному профессору Юлию Шокальскому.

Выставка будет работать до 17 ноября.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /