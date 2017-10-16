Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
16.10.2017 12:40

В Мурманском областном краеведческом музее начинает работу мини-выставка, посвящённая первому директору музея Михаилу Михайлову

17 октября в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90) в рамках проекта «Страна Советов» начнет работу мини-выставка, посвящённая первому директору музея Михаилу Михайлову и приуроченная ко дню рождения учреждения. 

Михаил Николаевич Михайлов – один из основателей Общества изучения Мурманского края. С августа 1924 он был назначен заведующим губернским Музеем краеведения, к открытию которого в 1926 году приложил все силы. Два с половиной года М. Михайлов руководил новым учреждением. Он работал в Геологическом музее АН СССР, затем в Палеонтологическом институте, а также участвовал в экспедициях на Волгу, Байкал, в Мезень, Казахстан и Приуралье.

В витрине будут представлены фотографии Михаила Михайлова и здания, в котором изначально размещался музей, фрагменты первых музейных экспозиций и первые экспонаты, подаренные музею в 1927 году. Посетители прочитают отзывы о деятельности первого директора, которые принадлежат профессорам Герману Клюге, Давиду Золотарёву и председателю Русского географического общества, заслуженному профессору Юлию Шокальскому. 

Выставка будет работать до 17 ноября.

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.62
Евро = 68.14
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.