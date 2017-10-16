Сегодня - 25 лет со Дня образования подразделений дознания в системе МВД России

Началом истории этих подразделений стал 1992 год, когда 16 октября приказом министра МВД России в структуре милиции общественной безопасности были образованы специализированные подразделения дознания.

Причиной послужило то, что в России во второй половине 90-х годов, а наиболее интенсивно - с 2000 года прошлого века, общественные отношения стали меняться в сторону демократизации, начались аналогичные процессы и в правоохранительной системе. Созданная с целью более качественного и полного выполнения задач по раскрытию и расследованию преступлений служба дознания прошла достаточно сложный путь до признания истинной роли и места в системе органов внутренних дел.

В марте 1993 года начал свою деятельность специализированный отдел дознания УВД Мурманской области. В разные годы подразделением руководили: Анатолий Иванович Селиванов, Анатолий Вацлович Мушинский, Николай Фёдорович Макаров, Сергей Валентинович Межуев, Андрей Владимирович Журавлёв, Александр Людо Колвайтис, Андрей Владимирович Зубов, Сергей Евгеньевич Белевских. С декабря 2011 года по настоящее время отделом руководит подполковник полиции Денис Вячеславович Колесников.

За сравнительно небольшой период с момента своего создания дознание Мурманской области приобрело опыт в работе, пополнило свои ряды профессиональными кадрами. Сегодня отдел организации дознания является самостоятельным структурным подразделением Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Мурманской области, реализует в пределах своей компетенции исполнение законодательства РФ об уголовном судопроизводстве на обслуживаемой территории. Штатная численность отдела организации дознания УМВД России по Мурманской области сегодня составляет 15 сотрудников. В территориальных подразделениях органов внутренних дел в настоящее время работают 168 дознавателей.

Само слово «дознание» значит «точно разузнать, удостовериться в чем-нибудь». Этот термин стал употребляться в рамках уголовного судопроизводства еще 1864 году. Под ним понималась первоначальная проверка имеющейся информации о преступлении, проводимая полицией.

В настоящее время основными задачами подразделения являются охрана прав и свобод человека и гражданина, защита его от преступных посягательств. В этой связи основные принципы работы службы – быстрота реагирования на сообщения о преступлениях, законность и обоснованность в принятии процессуальных решений, выяснение причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Основными функциями дознавателей считаются организация и производство дознания по уголовным делам, отнесённым в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России к их подследственности, выявление причин и условий, способствующих совершению расследуемых преступлений, принятие мер по их устранению.

Кроме расследования уголовных дел, дознаватели занимаются рассмотрением и разрешением заявлений и сообщений о преступлениях, производят неотложные следственные действия по преступлениям, относящимся к компетенции следователей органов внутренних дел, осуществляют по их поручению производство отдельных следственных действий.

Дознание проводится по уголовным делам о преступлениях, которые не является тяжкими или особо тяжкими. Такие преступления совершаются каждый день, они рядовые, типичные. Сюда, к примеру, относятся преступления совершенные на семейно-бытовой почве, кражи, правонарушения несовершеннолетних. В процессе расследования любого преступления дознаватель дает правовую оценку действиям правонарушителя и это очень ответственно. Ведь за каждым документом, исследуемым делом – судьба человека.

Стоит отметить, что эффективная деятельность подразделений дознания оказывает серьезное влияние на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений. Их сотрудники, проводя расследование преступлений небольшой и средней тяжести, на ранней стадии пресекают совершение преступлений с более тяжкими последствиями.

В обязанности сотрудников отдела дознания входит также анализ и прогнозирование результатов оперативно-служебной деятельности по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений, по которым предварительное следствие не обязательно, обобщение правоприменительной практики. Сотрудники отдела организации дознания УМВД России по Мурманской области кроме управленческой деятельности, также занимаются координационно-методическим обеспечением, оказывая помощь территориальным подразделениям дознания.

Понятно, что работа дознавателей требует особого склада характера, определенных знаний, жизненного опыта, терпения и усидчивости. Не все выдерживают тяготы работы. Но из тех, кто остается, многие сотрудники подразделений дознания заслуживают слов благодарности за свой труд. Как настоящие профессионалы, они выполняют свои обязанности не только по долгу службы, но и по долгу совести.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области