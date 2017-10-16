В Мурманске открывается детский технопарк «Кванториум»

17 октября, в единый Всероссийский день открытия детских технопарков под патронажем Инновационного центра «Сколково», в 12.00 состоится торжественное открытие Мурманского детского технопарка «Кванториум», созданного на базе центра дополнительного образования «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-североморцев, 2).

Центральным событием церемонии станет посвящение в кванторианцы детей, зачисленных в объединения Мурманского детского технопарка «Кванториум».

С напутственными словами к юным кванторианцам обратится первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, руководители и представители предприятий-партнеров: Мурманского филиала ПАО «Ростелеком», АО «Кольская ГМК».

На торжественное открытие приглашены руководители ведущих предприятий региона, с которыми планируется заключение соглашений о сотрудничестве. Гостей детского технопарка ожидает презентация-экскурсия по лабораториям «Кванториума» с демонстрацией новейшего оборудования и возможностей для сотрудничества.

Детский технопарк «Кванториум» создан на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

В соответствии с соглашением между Правительством Мурманской области и Министерством образования и науки Российской Федерации федеральные средства – 57 млн 122, 2 тыс. рублей на приобретение оборудования поступили в полном объеме. Дополнительно в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образования» на приобретение оборудования из средств областного бюджета направлено 24 млн 480,9 тыс. рублей. За счет этих средств федерального и областного бюджетов приобретено современное высокоточное оборудование, позволяющее решать не только учебные, но и реальные производственные задачи. Кроме того, обеспечена доступность объектов детского технопарка для маломобильных групп населения.

Образовательная деятельность в детском технопарке «Кванториум» осуществляется с 23 сентября. Полностью сформирован педагогический и технический персонал. Все педагоги (13 человек) прошли обучение на базе ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр» и обладают необходимыми допусками для работы по программам детского технопарка. Руководителем детского технопарка «Кванториум» в Мурманске назначена кандидат педагогических наук Виктория Сагайдачная. К занятиям приступили 23 группы обучающихся (на 10 октября 286 детей от 10 до 17 лет) по 11 образовательным программам вводного уровня по пяти инновационным направлениям: «Биоквантум», «Робоквантум», «Геоквантум», «IT-квантум» и «Промышленный дизайн». Кроме того, 580 детей, обучающихся в иных детских объединениях технического и естественнонаучного направлений Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия», смогут использовать уникальное оборудование детского технопарка «Кванториум» для создания своих проектов.

Заключены соглашения о сотрудничестве с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере научно-технического творчества.

Формируется список партнеров детского технопарка из числа ведущих предприятий региона. Значительную поддержку технопарку «Кванториум» оказывают Мурманский филиал ПАО «Ростелеком», АО «Кольская ГМК».



Для справки:

В рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» и госпрограммы РФ «Развитие образования» на 2016-2020 годы по итогам конкурса Минобрнауки России Мурманская область вошла в перечень субъектов РФ – получателей федеральной субсидии на финансирование мероприятия «Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Создание детского технопарка».

Детский технопарк «Кванториум» – это уникальная среда для развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Отличительной особенностью является обучение детей проектной деятельности, ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), 4к-компетенциям (коммуникации, креативности, командному решению проектных задач, критическому мышлению) и решению реальных производственных задач под руководством опытных наставников, в том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса.

Детские технопарки «Кванториум» создаются во всех регионах страны в соответствии с Поручением Президента России от 27 мая 2015 года, а также в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», реализуемого Минобрнауки России. Проектным офисом проекта и федеральным оператором сета «Кванториум» выступает Фонд новых форм развития образования. В 2017 году детские технопарки представлены уже в 36 субъектах Российской Федерации. К концу 2018 года обучать детей в детских технопарках «Кванториум» будут в 70 субъектах Российской Федерации.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /