Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
16.10.2017 11:40

СК России по Мурманской области организована проверка по информации в СМИ о причинении телесных повреждений школьнице в результате закрытия дверей троллейбуса в городе Мурманске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства происшествия, выявленного в ходе мониторинга средств массовой информации.

Предварительно установлено, что 11 октября 2017 года несовершеннолетней мурманчанке причинены телесные повреждения вследствие закрытия дверей троллейбуса, следующего по маршруту № 3.
Следствием в настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по завершении которых будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.62
Евро = 68.14
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.