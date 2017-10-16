СК России по Мурманской области организована проверка по информации в СМИ о причинении телесных повреждений школьнице в результате закрытия дверей троллейбуса в городе Мурманске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства происшествия, выявленного в ходе мониторинга средств массовой информации.

Предварительно установлено, что 11 октября 2017 года несовершеннолетней мурманчанке причинены телесные повреждения вследствие закрытия дверей троллейбуса, следующего по маршруту № 3.

Следствием в настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, по завершении которых будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Мурманской области