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16.10.2017 10:40

С 14 октября в России вступил в силу новый регламент проведения экзаменов и выдачи водительских прав

Елена Ястребова.


Новые правила сдачи экзаменов и выдачи водительских прав вступили в силу с 14 октября.
К примеру, если "будущий водитель" получил медсправку и свидетельство о прохождении обучения в другом регионе, сотрудник ГИБДД обязан отправить туда запрос и проверить информацию на подлинность.
Изменения коснулись и сдачи экзамена на управление мотоциклом. Теперь водитель должен продемонстрировать свое умение в скоростном маневрировании, которое включает элементы «змейки», разгона, торможения и объезда препятствия
Нелегко придется и будущим автомобилистам. Теперь экзаменуемые должны заехать в гараж задним ходом с первого раза. Если же он включит заднюю передачу во второй раз, придется пересдавать экзамен заново.
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