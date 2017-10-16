С 14 октября в России вступил в силу новый регламент проведения экзаменов и выдачи водительских прав

Елена Ястребова.



Новые правила сдачи экзаменов и выдачи водительских прав вступили в силу с 14 октября.

К примеру, если "будущий водитель" получил медсправку и свидетельство о прохождении обучения в другом регионе, сотрудник ГИБДД обязан отправить туда запрос и проверить информацию на подлинность.

Изменения коснулись и сдачи экзамена на управление мотоциклом. Теперь водитель должен продемонстрировать свое умение в скоростном маневрировании, которое включает элементы «змейки», разгона, торможения и объезда препятствия

Нелегко придется и будущим автомобилистам. Теперь экзаменуемые должны заехать в гараж задним ходом с первого раза. Если же он включит заднюю передачу во второй раз, придется пересдавать экзамен заново.