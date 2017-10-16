В Североморске возбуждено уголовное дело по факту кражи

В полицию Североморска обратился местный житель 1993 года рождения с заявлением о краже из его квартиры денег и документов. По словам потерпевшего, пропажу денег в сумме 2,5 тысячи рублей, военного билета и наушников он обнаружил после ухода малознакомой женщины, с которой он совместно распивал спиртные напитки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной установили, что хищение совершила ранее не судимая жительница города 1995 года рождения. Ориентировка с ее приметами была передана наружным нарядам полиции и Росгвардии.

Спустя некоторое время злоумышленницу задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По месту жительства подозреваемой полицейские в ходе обыска обнаружили похищенные наушники и военный билет.

22-летняя безработная жительница ЗАТО призналась в содеянном. Денежные средства она уже потратила.

По факту в отношении северянки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей…». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области