В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 16 октября.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

С 22.00 13.10.2017 г. до 06.00 14.10.2017 г.,

пр-т. Ленина, 66, 68, 70, 72

ул. Капитана Егорова, 5

ул. Комсомольская, 10, 13, 15

ул. Самойловой, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Шмидта, 39/1, 41/9, 43, 45, 47

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

09.00 – 24.00, ул. Гагарина, 45, 47 к1, 47 к2, 49

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска