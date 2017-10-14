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14.10.2017 16:34

По факту обнаружения тела женщины следственными органами СКР по Мурманской области проводится доследственная проверка

11 октября 2017 года в следственный отдел по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении в Октябрьском округе города Мурманска в районе одного из домов по улице Софьи Перовской тела женщины.

Незамедлительно после получения информации к месту происшествия прибыли следователи СКР по Мурманской области, оперативные сотрудники УМВД России по Мурманской области.

Следствием предварительно установлено, что 10 октября 2017 года женщина, 1988 года рождения, была госпитализирована в ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи», но самовольно покинула медицинское учреждение.

При осмотре тела на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено.

В настоящий момент в рамках процессуальной проверки уточняются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы очевидцев и лиц, обладающих какими-либо сведениями о произошедшем, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти, а также проводятся иные проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Мурманской области
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