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14.10.2017 16:02

За 4 дня на территории Кольского района в дорожно-транспортных происшествиях погибло четыре человека и еще трое получили травмы различной степени тяжести

09.10.2017 в 04:40 на 12км 250м автоподъезда к аэропорту г.Мурманска водитель « Ниссан Альмера» , двигаясь со стороны аэропорта в сторону г.Мурманска, по неустановленной причине совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил касательное столкновение с автомобилем «ГАЗ 2705-434», после чего касательное столкновение со встречным автомобилем «Шевролет Лачети». В результате ДТП водитель «Ниссан альмера» госпитализирован.

09.10.2017 в 10:00 на 1331км 900м автодороги Р-21 «Кола» произошло столкновение автомобилей «Форд Фокус» и «Тойота Альфард» В результате ДТП оба водителя, а также пассажир автомобиля «Форд», от полученных травм скончались на месте ДТП.

10.10.2017 года в 09 часа 40 минут на 1363 км 400 метров автодороги Р-21 «Кола», водитель автомобиля « Хендай Солярис», двигаясь со стороны г. Санкт-Петербург в сторону г. Мурманск, по не установленной причине, не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель получил травмы.

12.10.2017 в 15:10 на 1356км 470м автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «УАЗ Патриот», двигаясь со стороны г. Мурманска в сторону г. Санкт-Петербурга, по неустановленной причине потерял контроль над управлением транспортного средства, в результате чего допустил съезд в левый кювет по ходу движения с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП водитель погиб, пассажир госпитализирован.

Госавтоинспекция . обращается к водителям с просьбой ответственно отнестись к своевременной замене летних шин на зимние, чтобы избежать риска попадания в ДТП, когда сцепление с дорогой окажется крайне слабым. В ночные и утренние часы в результате понижения температуры ниже 00 С на проезжей части возможно образование наледи, которая представляет серьезную опасность. При выборе безопасной скорости в условиях межсезонья следует обязательно учитывать погодные условия и состояние проезжей части, соблюдать дистанцию и боковой интервал.
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