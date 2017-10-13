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13.10.2017 18:40

Работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мурманской области сегодня чествовали в Коле

Наталия Бурдина.

Сегодня в Кольском районном Центре культуры чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мурманской области. Торжества приурочены к профессиональному празднику. В фойе -  выставка продукции заполярных производителей. Акцент - на качество и вкус. Уже со сцены глава региона поздравила собравшихся, вручив лучшим представителям отрасли, заслуженные награды.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я от всей души вас поздравляю, я вас благодарю за вашу преданность работе. В сельском хозяйстве нельзя ничего отложить на потом, как и в производстве продуктов питания. Конечно, вы все высоко профессионально организованные люди и за это вам отдельное спасибо. Я желаю вам успехов, благополучия вашим семьям уверенности в завтрашнем дне".
Регион субсидирует производителям затраты на изготовление сельхозпродукции. На эти цели в следующем году будет направлено почти полмиллиарда рублей из консолидированного бюджета. Задача - обеспечить продовольственную безопасность северян.
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