Лучшим сотрудникам специальной пожарной охраны вручены почётные грамоты, региональные и ведомственные наградные знаки

Владимир Костров.

Профессиональный праздник отмечают сотрудники специальной пожарной охраны. Сегодня почётные грамоты, региональные и ведомственные наградные знаки вручены лучшим из лучших - тем, чья служба сопряжена с особой ответственностью и высоким риском. Служба создана 70 лет назад для обеспечения безопасности работ по советской ядерной программе. Со временем перечень функций расширился. В Мурманской области первое подразделение появилось в 1973 году на СРЗ "Нерпа". Сегодня в регионе их 11: во всех ЗАТО и на критически важных объектах. Свои навыки огнеборцы вынуждены применять и в реальных условиях. Самым суровым испытанием стало ЧП на атомной подлодке "Екатеринбург". Неслучайно к личному составу предъявляются повышенные требования.

Начальник специального управления федеральной противопожарной службы №48 МЧС России Валентин Туник: "Подготовка физическая, подготовка теоретическая, подготовка практическая. Обязательно идёт подготовка медицинская - углубленная проверка состояния здоровья плюс соответствующее оснащение - радиационно-защитный костюм, химзащита, техника, робототехника для выполнения специальных задач".

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Юрий Шадрин: "Обращаешь внимание на глубокую дисциплину, профессионализм, обязательность этой структуры, этого подразделения и особо приятно их участие в жизни города".



