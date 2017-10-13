Масштабные инвестпроекты Мурманской области на ближайшую и дальнюю перспективы сегодня были озвучены в региональном правительстве на заседании Межведомственной комиссии

Андрей Зайцев.

Темы актуальные, жизненно-важные, о них шла речь и во время визита полпреда Президента России в СЗФО Николая Цуканова.

Новый региональный сосудистый Центр появится в Мурманске до 2020 года. Создадут его на базе областной больницы вместо существующего. Строительство Центра предлагается организовать по принципу государственно-частного партнерства. На выполнение работ и закупку оборудования нужно более 3 миллиардов рублей.

Главный врач ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. П. А. Баяндина" Александра Будова: "Благодаря строительству нового сосудистого Центра на месте приемного отделения областной больницы. С концентрацией оборудования, с правильно выстроенной логистикой, начиная от поступления пациентов до оказания им всех видов помощи, поможет нам спасти большее количество жизней".

О поддержке медицинских программ области, в том числе и по закупке оборудования говорил Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов во время своей рабочей поездки в регион. Отмечено, что субъектам крайне сложно самостоятельно решать подобные задачи. В частности, по обновлению оснащения заполярного онкоцентра полпред предложил губернатору вместе составить обращение на имя президента. Обозначил Николай Цуканов и другой вопрос, который в этом году на особом контроле.

Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов: "Президентом объявлен Год экологии. Поступило обращение жителей Мурманской области из поселения Зеленоборский Кандалакшского района. Там несанкционированный полигон. Более 5 гектаров. Идёт постоянное возгорание, запахи. Там нужно навести порядок".

Работа по созданию современного полигона в области активно ведётся. Проблема должна быть решена при запуске площадки и центра сортировки и переработки твёрдых бытовых отходов в районе Междуречья.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "У нас будет несколько межмуниципальных центров создано и на 2018 год мы выделили средства муниципалитету на разработку проекта по рекультивации свалки в Зеленоборском".

Один из проектов, представленный на заседании межведомственной комиссии касался именно утилизации. Строительство площадки для уничтожения боеприпасов в районе Кировска. Необходимая сумма вложений - более 126 миллионов рублей.

В Мурманске же предложено создать современный конно-спортивный комплекс на базе конюшни на Малой Ручьевой. Этот проект - социальный, направлен на развитие адаптивной медицины - иппотерапии.

Министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова: "Он будет реализован в городе Мурманске и направлен больше на социальную сферу, не преследует коммерческих целей и также претендует на получение земельного участка без торгов".

Привлечение и реализация инвестпроектов в Мурманской области - приоритет. Каждый год в регионе появляются новые начинания. Большие и малые, все они направлены на развитие субъекта, его благоустройство.