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13.10.2017 19:15

Ледовый буксир "Атомфлота" "Юрибей" прошел госприемку и готов в ближайшие выходные выйти из Новороссийска в порт приписки Мурманск

Елена Белкина.

Об этом журналистам рассказал начальник штаба морских операций Владимир Арутюнян Это третье судно с новейшей системой электродвижения инновационного проекта "Портофлот" для работы в Сабетте, где уже второй год трудятся "Пур" и "Тамбей". Все они названы в честь северных рек, протекающих на Ямале. "Юрибей", способный преодолевать льды толщиной до 1 метра, будет обеспечивать навигацию танкеров СПГ на подходном канале. Всего на верфях Темрюка для "Атомфлота" построят 5 судов. В будущем году в Мурманск придут ледокольный буксир "Надым" и портовый ледокол "Обь".
Начальник управления эксплуатации флота - начальник штаба морских операций ФГУП "Атомфлот" Владимир Арутюнян: "Сейчас мы ожидаем подход, буквально через месяц, новой единицы - это ледокольный буксир" Юрибей" мощностью 7 мегаватт. Уникальное судно, которое еще не существует, наверное, в мире. Он будет обслуживать суда - газовозы в ледовых условиях с постановкой их к причалу".

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