Тестовый запуск регионального вещания. В эфирной "цифре" - ГТРК "Мурман" - теперь и в Верхнетуломском

Елена Сивонен.

В "цифре" - ГТРК "Мурман" теперь и в поселке Верхнетуломском. Сегодня сотрудники филиала ОРТПЦ провели тестовый запуск регионального вещания. С помощью специального оборудования, "врезав" областные новости в федеральный поток первого мультиплекса. О знакомстве жителей с трансляцией "Вести. Мурман" в новом формате и новом качестве.

Клуб "Дружба" сегодня - центр поддержки абонентов. Прием выездной, ведут специалисты ОРТПЦ. Формат - консультация. Принцип - "здесь и сейчас". Куратор директор филиала. Объясняет "на пальцах" - доходчиво, наглядно - как теперь смотреть ГТРК "Мурман" в цифре. Местный спрос на местные новости неожиданно большой.

Блиц: "Мурманск то нам надо, надо, чтобы мурманское телевидение видеть".

Глава администрации г.п. Верхнетуломский Оксана Конева: "Очень много обращений граждан - хотят смотреть региональное телевидение, хотят знать новости, что происходит у нас в Мурманской области".

Всё предельно просто. Идеальный вариант - телевизор с уже встроенным цифровым тюнером. То есть последнего поколения. Но и старые модели - в новом формате могут работать. Нужна приставка. Таких на рынке до 300 видов, с комплектацией на любой кошелек.

Блиц: "Всё отлично. У матросов нет вопросов. Молодцы, что приехали и внедряете новую систему".

Система бесплатная. Мультиплекс первый. 10 каналов в цифре. Сигнал со спутника ловит вот эта "тарелка". Оборудование - приемник и реплейсер - спец-бригады монтировали всё лето. Начали с крупных городов - Мурманск, Кандалакша, Кировск. После - пошли в "отдаленку", где наши новости до этого не видели.

Директор филиала РТРС "Мурманский ОРТПЦ" Александр Овчинников: "Пока еще в тестовом режиме, я надеюсь, что мы организуем торжественный запуск этого регионального вещания, совместно с сотрудниками ГТРК "Мурман" и РТРС. Надеюсь, в ближайшее время мы это сделаем".

Глава муниципального образования г.п. Верхнетуломский Наталья Старцева: "В основном, у людей спутниковое телевидение. Конечно, люди хотят знать всё, что происходит в пределах Мурманской области".

Чтобы зрители региона могли смотреть заполярные "Вести", специалисты перевооружили в общей сложности - 44 станции. На очереди - Ревда. Там есть вышка, но есть и помехи. Из-за радиоэлектронного оборудования воинских частей. Установка спецфильтров - на следующей неделе. Тогда местное вещание охватит всю область.

Региональное вещание - ближе - в новом качестве. Теперь наши новости, в частности, этот материал - могут видеть и жители Верхнетуломского, и Пушного, например, Лопарской, Ловозера, и еще порядка 40 муниципалитетов, то есть там, где раньше мы "в цифре" были недоступны.





