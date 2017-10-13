В Мурманской области стартовал VI региональный чемпионат по игре "Что? Где? Когда?"

Владимир Волков.

Знания, логика и коллективный разум. Сразу на двух площадках - в Мурманске и Апатитах, стартовал VI региональный чемпионат по игре "Что? Где? Когда?" Полсотни команд, фактически из всех городов и районов области, порядка четырехсот участников.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Мы все хотели быть похожи на Каморина, на Бялко, тех первых игроков "Что? Где? Когда?" Они казались недосягаемыми. Для многих это - в конечном итоге - играет на его жизненную судьбу, на определение его, на самоопределение. Это тоже очень важно".

"Брейн-ринг", "Своя игра", "Математическая регата", "Что? Где? Когда?" - интерес к интеллектуальным играм в Заполярье растет с каждым годом. Несколько лет назад Заполярные команды можно было пересчитать по пальцам. Сегодня, они не умещаются на огромной площадке мурманского центра "Лапландия".

Команда "Северяночка" (г. Полярный) Екатерина Климович: "Я, честно говоря, новенькая, девчонки участвовали, а я в их команде новая, поэтому еще приспосабливаюсь ним".

Команда "Северный рывок" (г. Мурманск) Петр Щетинский: "Наиболее сложные вопросы — всегда дуплеты. Когда за 1 минуту надо ответить сразу на 2 вопроса, проще всего нам даются вопросы, связанные с религией и мифологией. Мы рассчитываем на победу в этом году, как и в прошлом".





