Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
13.10.2017 18:50

В Мурманской области стартовал VI региональный чемпионат по игре "Что? Где? Когда?"

Владимир Волков.

Знания, логика и коллективный разум. Сразу на двух площадках - в Мурманске и Апатитах, стартовал VI региональный чемпионат по игре "Что? Где? Когда?" Полсотни команд, фактически из всех городов и районов области, порядка четырехсот участников.
Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Мы все хотели быть похожи на Каморина, на Бялко, тех первых игроков "Что? Где? Когда?" Они казались недосягаемыми. Для многих это - в конечном итоге - играет на его жизненную судьбу, на определение его, на самоопределение. Это тоже очень важно".
"Брейн-ринг", "Своя игра", "Математическая регата", "Что? Где? Когда?" - интерес к интеллектуальным играм в Заполярье растет с каждым годом. Несколько лет назад Заполярные команды можно было пересчитать по пальцам. Сегодня, они не умещаются на огромной площадке мурманского центра "Лапландия".
Команда "Северяночка" (г. Полярный) Екатерина Климович: "Я, честно говоря, новенькая, девчонки участвовали, а я в их команде новая, поэтому еще приспосабливаюсь ним".
Команда "Северный рывок" (г. Мурманск) Петр Щетинский: "Наиболее сложные вопросы — всегда дуплеты. Когда за 1 минуту надо ответить сразу на 2 вопроса, проще всего нам даются вопросы, связанные с религией и мифологией. Мы рассчитываем на победу в этом году, как и в прошлом".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.69
Евро = 68.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.