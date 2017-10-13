Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
13.10.2017 19:25

Духовное знание. X Феодоритовские чтения открылись в Североморске

Владимир Костров.

Во флотской столице сегодня открылись Феодоритовские чтения. В духовно-просветительском центре Североморской епархии собрались служители Русской Православной Церкви, ученые, библиотекари, педагоги и студенты. Историко-краеведческая конференция юбилейная - десятая. Ежегодно с 2006 года в её основу ложится объединяющая тема, например, "Дом Романовых в истории", "Мученики 20 века", "Север и война", "История Северного мореплавания". Конференцию называют одной из визитных карточек православия на Кольском Севере. Связующая нить всех Феодоритовских чтений - место и роль нашего края в контексте эпохальных событий российской истории.
Епископ Североморский и Умбский Митрофан: "Нам надо именно углубляться в осознание, понимание того, где мы живём, наследниками чего мы являемся и насколько дорога нам эта земля и насколько важно это арктическое направление".
Тема нынешней конференции - "Север и революция". В программе более 15 докладов: февраль и октябрь 1917 года - в архивных документах, в исследованиях военных, культурных, религиозных аспектов. Особое внимание к вопросам преподавания этого периода истории подрастающему поколению. Подчёркивалось, - крайне важно дать объективную и свободную от политической окраски оценку тем событиям.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Совершенно потрясающее у нас поколение растёт. И не надо говорить о том, что они поверхностные. С ними просто надо разговаривать. им надо рассказывать и объяснять, почему это произошло. И, конечно, нельзя говорить только языком исторических фактов".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.69
Евро = 68.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.