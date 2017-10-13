Духовное знание. X Феодоритовские чтения открылись в Североморске

Владимир Костров.

Во флотской столице сегодня открылись Феодоритовские чтения. В духовно-просветительском центре Североморской епархии собрались служители Русской Православной Церкви, ученые, библиотекари, педагоги и студенты. Историко-краеведческая конференция юбилейная - десятая. Ежегодно с 2006 года в её основу ложится объединяющая тема, например, "Дом Романовых в истории", "Мученики 20 века", "Север и война", "История Северного мореплавания". Конференцию называют одной из визитных карточек православия на Кольском Севере. Связующая нить всех Феодоритовских чтений - место и роль нашего края в контексте эпохальных событий российской истории.

Епископ Североморский и Умбский Митрофан: "Нам надо именно углубляться в осознание, понимание того, где мы живём, наследниками чего мы являемся и насколько дорога нам эта земля и насколько важно это арктическое направление".

Тема нынешней конференции - "Север и революция". В программе более 15 докладов: февраль и октябрь 1917 года - в архивных документах, в исследованиях военных, культурных, религиозных аспектов. Особое внимание к вопросам преподавания этого периода истории подрастающему поколению. Подчёркивалось, - крайне важно дать объективную и свободную от политической окраски оценку тем событиям.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Совершенно потрясающее у нас поколение растёт. И не надо говорить о том, что они поверхностные. С ними просто надо разговаривать. им надо рассказывать и объяснять, почему это произошло. И, конечно, нельзя говорить только языком исторических фактов".





