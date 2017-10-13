На реализацию госпрограмм Мурманской области по обеспечению общественного порядка, комфортной среды проживания и охране окружающей среды из регионального бюджета выделят более 14 млрд рублей

Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора провел заседание рабочей группы Программно-целевого совета Мурманской области по направлению «Комфортная и безопасная среда».



Участники заседания обсудили вопросы необходимости ликвидации свалок твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований, продолжения мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. Региональным министерствам совместно с заинтересованными ведомствами поручено выработать решения по строительству канализационной насосной станции в поселке 25-й км г.Мончегорска, ремонту бани в пос.Зареченск, заключению энергосервисного контракта для наружного освещения в с.п.Тулома. Рассмотрены результаты комплексного анализа мероприятий и мер государственного регулирования для достижения целевых значений госпрограмм Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона», «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов», «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона». Для реализации программных мероприятий ассигнования областного бюджета в 2018-2020 годах составят более 14325,3 млн рублей.







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