Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Как помочь заполярному здравоохранению и причем здесь президентский резервный фонд? Визит полпреда президента Николая Цуканова в Мурманск.

30 лет взаимопонимания без границ. Российско-норвежский форум "Координаты культуры на Севере".

Волшебная цифра. Каждый зритель желает знать местные новости. "Вести. Мурман" в Верхнетуломском.

К 60-летию Мурманской студии телевидения. Мал золотник, да дорог. Повелительница звука и съемок - Елена Константиновна Асташина.

Эти и другие темы в программе "События недели". Смотрите передачу в воскресенье в 8:45 на канале "Россия 1".



