Сегодня в Мурманской области начала работу историко-краеведческая конференция – X Феодоритовские чтения «Север и революция». В духовно-просветительском центре Североморской епархии с приветственным словом к участникам пленарного заседания Феодоритовских чтений обратилась губернатор Марина Ковтун.



Глава региона отметила, что в этом году встреча посвящена 100-летию Февральской и Октябрьской революций, и это весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революций в России.



«Предстоящая дата – это повод еще раз проанализировать суть процессов в обществе, которые привели к столь глобальным переменам. Осмыслить их логику. Только на такой основе мы можем делать выводы, которые позволят идти вперед», - подчеркнула Марина Ковтун.



Глава региона напомнила слова Президента России Владимира Путина: «Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки. Давайте будем помнить: мы единый народ, мы один народ, и Россия у нас одна».



Епископ Североморский и Умбский Митрофан отметил, что проведение X юбилейных чтений говорит о том, что в духовной и научно-исторической жизни Мурмана проделан немалый путь. Мероприятие проводится с 2006 года в городах и поселках Мурманской области. Чтения посвящены памяти христианского подвижника, богослова и историка преподобного Феодорита Кольского, пришедшего в начале XVI века на северные земли с миссионерской целью. Епископ Североморский и Умбский Митрофан преподнес губернатору Марине Ковтун икону преподобного Феодорита Кольского.



Историко-краеведческая конференция продлится три дня, ее участники – преподаватели МАГУ, музейные и библиотечные работники, сотрудники православных СМИ – будут обсуждать различные аспекты событий 1917 года на Мурмане. Завершатся X Феодоритовские чтения божественной литургией с архиерейским служением в Свято-Андреевском морском кафедральном соборе Североморска, а также крестным ходом, посвященным 200-летию святого православного Федора Ушакова, адмирала флота российского.





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