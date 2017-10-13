Разведчики Северного флота в полтора раза перевыполнили план воздушно-десантной подготовки

Военнослужащие специальных разведывательных подразделений Северного флота в полтора раза превысили норму прыжков с парашютом в 2017 году. Наибольшее количество прыжков разведчики выполнили в летнем периоде обучения и продолжают совершенствовать практические навыки.

Воздушно-десантной подготовке спецподразделений Северного флота уделяется особое внимание. Личный состав выполняет прыжки с различных высот и отрабатывает приземление на ограниченные площадки приземления и на воду. Обеспечение воздушно-десантной подготовки разведчиков осуществляют экипажи самолётов Ан-26 и вертолётов Ми-8 авиабазы объединения ВВС и ПВО флота.

В процессе воздушно-десантной подготовки каждый боец совершает прыжки с парашютами, как с обычной купольной системы, так и со специальными управляемыми типа «Арбалет».

В ходе проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отрабатывают практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием. После приземления они совершенствуют боевые навыки по предназначению.

Выполнению практических прыжков с парашютом предшествует серьезная подготовка на земле.



/Пресс-служб Северного флота/