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13.10.2017 15:45

В Мурманском областном художественном музее открылась выставка "Непринужденные беседы"

Илья Комлев.

Необычный проект "Непринужденные беседы" представил норвежский Центр современного искусства саами в Мурманском областном художественном музее. Выставка из 5 видеороликов. В каждом - авторы пытаются с помощью современных технических средств осмыслить взаимосвязи природы, ландшафта и культуры коренных жителей Севера. Девушка на батуте в саамском костюме посреди заснеженной равнины. Пожилой мужчина с покрасневшими от ветра глазами. Или параллель суровых заполярных ландшафтов с телом пожилой женщины. Необычные, для привыкшего к динамичной смене картинки современного человека, но заставляющие, как минимум, остановиться работы.
Директор Центра современного искусства саами, профессор Университета Аалто (Норвегия) Ян-Эрик Лундштрем: "Я, конечно, люблю все пять работ. Но особо я хотел бы выделить ролик "Диорама" . Это многосторонний проект. Там авторы стали героями своих работ. Снимали они не только в Лапландии, но и в Африке. И интересно наблюдать как художники играют,  вписывают традиционные саамские костюмы, узоры не только в северные, но и  в чужие, казалось бы для них южные пейзажи".
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