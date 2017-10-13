В Мурманском областном художественном музее открылась выставка "Непринужденные беседы"

Илья Комлев.

Необычный проект "Непринужденные беседы" представил норвежский Центр современного искусства саами в Мурманском областном художественном музее. Выставка из 5 видеороликов. В каждом - авторы пытаются с помощью современных технических средств осмыслить взаимосвязи природы, ландшафта и культуры коренных жителей Севера. Девушка на батуте в саамском костюме посреди заснеженной равнины. Пожилой мужчина с покрасневшими от ветра глазами. Или параллель суровых заполярных ландшафтов с телом пожилой женщины. Необычные, для привыкшего к динамичной смене картинки современного человека, но заставляющие, как минимум, остановиться работы.

Директор Центра современного искусства саами, профессор Университета Аалто (Норвегия) Ян-Эрик Лундштрем: "Я, конечно, люблю все пять работ. Но особо я хотел бы выделить ролик "Диорама" . Это многосторонний проект. Там авторы стали героями своих работ. Снимали они не только в Лапландии, но и в Африке. И интересно наблюдать как художники играют, вписывают традиционные саамские костюмы, узоры не только в северные, но и в чужие, казалось бы для них южные пейзажи".





