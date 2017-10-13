Карусель добра в подарок. Дети с ограниченными возможностями отправились в парк аттракционов

Анастасия Русинова.

Бесплатные карусели для дошколят. Парк аттракционов на Семеновском озере Мурманска пригласил в гости детей с ограниченными возможностями здоровья и тех, кто воспитывается в многодетных семьях. Ребята смогли покататься на электомашинках, воздушных качелях и "Веселых горках". Благотворительная акция "Карусель добра" организована региональным отделением партии "Единая Россия" в рамках проекта "Единая страна - доступная среда".

Депутат Мурманской областной Думы ("Единая Россия"), региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Единая страна – доступная среда" Юрий Шадрин: "Мне по душе, что это системное мероприятие, которое мы проводим не первый раз. Неделю назад мы были в парке аттракционов, теперь здесь. И наверное, самое главное, что это все проводится не для галочки а для дела. Думаю, дети получат удовольствие".

Председатель регионального Общественного совета проекта партии "Единая Россия" "Единая страна – доступная среда" Святослав Ширвель: "На заседании Общественного совета проекта было принято единогласное решение - организовать для детей их многодетных семей и детей с ограничениями по здоровью такое увеселительное мероприятие. Мы переговорили с руководством парка и они высказали желание проводить такие мероприятия на постоянной основе".





