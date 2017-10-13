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13.10.2017 16:10

Управление дорожного хозяйства областного центра к зимнему сезону готово

Андрей Зайцев.

Сегодня в этом убедился глава администрации. Техника переоборудована. Установлены отвалы и ёмкости для песка, закреплены щётки. Заготовлены 23 тысячи тонн песка и соли. В ближайшее время приобретут 10 тысяч тонн спецреагента. Сегодня на муниципальном предприятии работают почти 600 человек. Автопарк - 142 машины. В случае необходимости технику арендуют у других организаций. Ожидается поступление ещё 19 автомобилей.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Что важно? Что та техника, которая приобретается для нашего управления дорожного хозяйства, по сути является универсальной. Она может работать и зимой, и летом. Навесное оборудование в короткий промежуток времени можно поменять. И мы сегодня видели, что основной объём средств к зиме готов. То есть, если в ближайшее время выпадет снег, то это не будет для нас неожиданностью".
Этот год для мурманского управления дорожного хозяйства запомнится надолго. Уж слишком непростые задачи перед его работниками ставила заполярная погода. При том, что кадровый дефицит среди водителей и ремонтных бригад - порядка 200 человек. Тем не менее, дорожники справились.
Директор МБУ "Управление дорожного хозяйства" Станислав Ланин: "Обозначил бы действительно сложным годом. В очень снежной зиме и в очень холодном лете. Но всё хорошее остаётся, плохое забывается, работа проведена большая. Сделано много будем работать на благо города".
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