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13.10.2017 16:25

На базе мурманском "Лапландии" планируют создать клуб "Юный Полярник"

Илья Комлев.

Подготовку к международной конференции "Полярными маршрутами Арктики" обсудили на заседании Совета Ассоциации полярников Мурманской области. Форум станет частью программы Мурманской деловой недели. Это площадка для взаимодействия власти, науки, образовательных центров и общественных организаций в деле развития экспедиционной работы в высоких широтах. В этот раз на конференцию пригласили известных людей - Виктора Боярского и Федора Конюхова.
Президент Ассоциации полярников Мурманской области Геннадий Казанин: "Мы уже третий год участвуем, АСПОЛ участвует в этом направлении. В этом году мы пригласили разных путешественников, таких людей, которые интересно могут рассказать о своих приключениях, которые они прошли".
Еще одним вопросом повестки дня стало создания на базе детского центра "Лапландия" клуба "Юный полярник". Предполагается, что он объединит около 30 мальчишек и девчонок шестых - восьмых классов, которым интересна тема Арктики. Занятия будут проходить два раза в неделю. К слову, прием уже открыт. В "Лапландии" ждут желающих стать юными полярниками.
Директор Мурманского областного центра дополнительного образования "Лапландия" Сергей Кулаков: "Это у нас новое объединение появляется. Это новый региональный проект. Чтобы поддержать инициативу президента по развитию арктических компетенций в регионе, чтобы дети с юного возраста понимали - какие профессии в регионе арктические, историю знали Арктики, биологию и географию Арктики. Вот на это нацелен образовательный проект".


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