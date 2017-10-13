Подготовку к международной конференции "Полярными маршрутами Арктики" обсудили на заседании Совета Ассоциации полярников Мурманской области

Илья Комлев.

Форум станет частью программы Мурманской деловой недели. Это площадка для взаимодействия власти, науки, образовательных центров и общественных организаций в деле развития экспедиционной работы в высоких широтах. В этот раз на конференцию пригласили таких известных людей как Виктора Боярского и Федора Конюхова.

Президент Ассоциации полярников Мурманской области Геннадий Казанин: "Мы уже третий год участвуем, АСПОЛ участвует в этом направлении. В этом году мы пригласили разных путешественников, таких людей, которые интересно могут рассказать о своих приключениях, которые они прошли".





